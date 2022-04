Amici di Maria De Filippi, stasera in tv 30 aprile su Canale5: tutte le anticipazioni. Le sfide e il duello finale

30 aprile 2022 a

Stasera in tv - 30 aprile 2022 - nuova puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Cosa accadrà nel talent in onda su Canale5 dalle ore 21.40? La finale è sempre più vicina.

Otto gli attuali allievi in gara al serale, dopo l'eliminazione di LDA (Luca D'Alessio), Carola Puddu, Aisha, Crytical, John Erik, Leonardo Lini, Alice Del Frate, Giò Montana, Calma e Christian Stefanelli. Categoria canto: Albe (Alberto La Malfa) ha 22 anni ed è di Alfianello in provincia di Brescia. Alex (Alessandro Rina) è un 21enne originario di Como. Luigi Strangis è un 20enne di Lamezia Terme. Sissi (Silvia Cesana) è una 18enne di Merone, in provincia di Como. Categoria ballo: Dario Schirone è un 21enne di Lizzano, in provincia di Taranto; Michele Esposito è un 22enne di Teverola, in provincia di Caserta; Nunzio Stancampiano è un 18enne di Adrano in provincia di Catania. Serena Carella è una 18enne di Cerignola, in provincia di Foggia.

Ogni squadra è composta da due professori, uno di canto e uno di ballo. Stessi schieramenti dello scorso anno: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Veronica Peparini, Lorella Cuccarini e la new entry Raimondo Todaro (lo scorso anno c'era Arisa). Stando alle anticipazioni che girano sul web, la prima manche dovrebbe vedere in sfida i team Zerbi-Celentano e Cuccarini-Todaro. Nella prima prova dovrebbe esibirsi Luigi contro Nunzio; nella seconda Michele contro Sissi e nella terza ancora Luigi e Nunzio. In nomination dovrebbero finire Alex, Nunzio e Serena. Chi tra loro tre andrà al ballottaggio finale? Sembra (ancora una volta) Nunzio. Per la seconda manche il team Zerbi-Celentano dovrebbe lanciare il guanto di sfida a Pettinelli e Peparini. Si parte con Michele contro Dario, poi due sfide tra Albe e Luigi. Al ballottaggio dovrebbe finire Albe. Nella terza manche Zerbi e Celentano dovrebbero vedersela ancora una volta con Cuccarini e Todaro. La prima prova dovrebbe essere tra Serena e Michele, poi Alex contro Luigi e, infine, Michele contro Sissi. Al ballottaggio dovrebbe andare Luigi. A questo punto, la sfida finale dovrebbe tenersi tra Albe, Luigi e Nunzio: chi dovrà abbandonare definitivamente la scuola?

