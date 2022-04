Emma Muscat, chi è la cantante: da Amici all'Eurovision. I suoi fidanzati

30 aprile 2022 a

Si è fatta conoscere ad Amici e ora è pronta per volare all'Eurovision: Emma Muscat - ospite a Verissimo oggi sabato 30 aprile - lancia il nuovo singolo intitolato I Am What I Am.

Ma chi è Emma Muscat? Originaria di Malta - 22 anni - la cantante si è fatta conoscere nel 2018 ad Amici. Nel talent di Maria De Filippi ebbe grande successo arrivando alla fase del serale sino alla semifinale. Subito dopo pubblicò il suo primo Ep dal titolo Moments e quindi l'album (Moments Christmas Edition). Quindi nel 2019 è uscito il singolo Avec moi, con la partecipazione del cantante Biondo, a cui si era legata nella scuola di Amici. Ora la grandissima avventura all'Eurovision.

Emma è entrata nella scuola di Maria da fidanzata. La bellissima cantante era legata da tre anni con un ragazzo di Malta, tale Keanu. Durante la sua permanenza nel talent però sono entrati in crisi e si sono lasciati. A consolarla ci ha pensato subito Biondo, il trapper diventato famoso nella diciassettesima edizione di Amici. I due si sono fidanzati e sono rimasti insieme fino a febbraio del 2019. Poi, dopo un periodo di crisi, hanno finito per allontanarsi e riprendersi. Nel giugno del 2019 hanno però deciso di lasciarsi definitivamente. Ora è fidanzata con Kurt Galea, ragazzo estraneo al mondo dello spettacolo e anche lui originario di Malta.

