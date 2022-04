Carmen Russo, la figlia avuta a 53 anni, l'amore per Enzo Paolo Turchi e la perdita della madre

30 aprile 2022 a

Carmen Russo ospite di Verissimo nella puntata di sabato 30 aprile 2022. La showgirl - anche attrice e personaggio televisivo a tutto tondo - è tra le più famose in Italia e ha segnato un'epoca.

Nata a Genova, 62 anni, all'anagrafe Carmen Carolina Fernanda Russo, da adolescente vince il concorso di Miss Liguria e poi inizia a esibirsi nei locali notturni per farsi notare. Da lì arrivano i primi contatti e negli anni Settanta inizia così a lavorare nel cinema.Tra i suoi lavori più famosi rientrano molti varietà come Domenica In, Buona Domenica, Colpogrosso e Striscia la Notizia. Carmen si è sposata con il ballerino Enzo Paolo Turchi, conosciuto dietro le quinte di Drive In, da cui ha avuto una figlia nel febbraio del 2013, di nome Maria. E' diventata mamma infatti all’età di 53 anni dopo tante difficoltà.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi hanno una figlia, dieci cani e stanno insieme da 37 anni. "Una volta l'avvocato Bernardini de Pace ci ha detto: se fossero tutti come voi, io non lavorerei più", ha raccontato la showgirl genovese. Per la coppia, in periodo di Covid, niente sesso aveva raccontato: "Il contagio è possibile. A malincuore, dunque, ci rinunciamo. Soprattutto perché io lavoro ed Enzo lavora, anche se ora purtroppo la scuola di danza che abbiamo ha dovuto chiudere. Il sesso con la mascherina rovina l'intimità, ma ogni tanto si tragredisce. Pensi ad Adamo ed Eva, nel giardino dell'Eden avevano trasgredito e avevano combinato grossi guai". Carmen Russo recentemente è stata tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 6. A Verissimo la ballerina aracconta il grande dolore legato alla perdita della madre, venuta a mancare nel 2015.

