Eleonora Giorgi, tutti i fidanzati dell'attrice e mamma di Paolo Ciavarro. Il rapporto con Clizia Incorvaia e il nuovo amore: "Ecco come deve essere"

Insieme a Clizia Incorvaia, a Paolo Ciavarro e al piccolo Gabriele, oggi - sabato 30 aprile - a Verissimo ci sarà anche Eleonora Giorgi, mamma del compagno dell'ex moglie di Francesco Sarcina. Le due sono legate da un ottimo rapporto, come testimoniato dalla stessa showgirl a La vita in diretta in questi giorni. "I pregi della mia suocera iconica? Solare, generosa, entusiasta come una bambina, amante della vita. I difetti devo proprio trovarli? A tratti logorroica e troppo sensibile perché è un’anima pura e spesso soffre per questo ma io la amo alla follia per tutto questo mix che ha dentro di sé, ti voglio bene". "Abbiamo un rapporto bellissimo - ha detto la Giorgi - Anche io con Clizia a volte ho una forte alleanza perché siamo due donne e andiamo d’accordo".

Nata a Roma nel 1953, Eleonora Giorgi è stata una delle sex symbol degli anni Settanta. Attrice e showgilr, ha vinto un David di Donatello per l'interpretazione nel film Borotalco. L'esordio da attrice arriva nel 1973, in Storia di una monaca di clausura, mentre l'anno successivo recita in Appassionata e posa integralmente nuda per Playboy. Fa delle comparse in film appartenenti alla commedia sexy italiana e ricopre alcuni ruoli drammatici. Lavora in radio e continua a girare film anche negli anni Ottanta, mentre tra gli anni Novanta e Duemila la sua attività si è spostata principalmente in tv e dietro alla macchina da presa.

Lato vita privata, è stata fidanzata con Alessandro Momo, attore 17enne che morì nel 1974 in un incidente in cui era alla guida di una moto prestatagli dalla Giorgi. Nel 1979 ha sposato l'editore Angelo Rizzoli, dal quale ha avuto un figlio, Andrea. I due hanno divorziato nel 1984 in seguito allo scandalo della P2. In seguito ha avuto un breve flirt con l'attore Warren Beatty. Conosce Massimo Ciavarro dal quale nel 1991 ha un figlio, Paolo, mentre nel 1993 i due si sposano. Il divorzio arriva nel 1996 e successivamente è stata legata, fino al 2007, con il romanziere Andrea De Carlo. Adesso la Giorgi è single, ma al Messaggero di recente ha rivelato le caratteristiche del suo nuovo fidanzato tipo. "Dev’essere molto colto, magari uno studioso da cui poter imparare tante cose. Sia chiaro, lo lascerei libero di tradirmi perché il sesso non mi interessa più di tanto. A questo punto della mia vita, potrei legarmi profondamente a un gay… O creare una comune di amiche della mia età, tutte single come me. Forse è la soluzione migliore".

