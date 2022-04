Angela Melillo, chi è: l'ex marito, il nuovo amore e la figlia Mia. Il rapporto con i genitori e il periodo difficile dopo la loro morte

30 aprile 2022 a

Ci sarà anche Angela Melillo a Verissimo oggi, sabato 30 aprile, su Canale 5 dalle 16,30. La ballerina ed ex concorrente dell'Isola dei Famosi racconterà a Silvia Toffanin la sua vita. A ottobre pronto ad aprirsi un nuovo capitolo, grazie al matrimonio con Cesare San Mauro.

Si tratta del secondo amore di Angela Melillo, dopo una lunga storia con Ezio Bastianalli: sposati nel 2006, nel 2008 nasce la primogenita Mia ma il matrimonio si interrompe dopo sette anni, nel 2012, durante uno dei periodi più bui vissuti dalla ballerina. Adesso con lei c'è l'avvocato Cesare San Mauro, un uomo capace di restarle accanto nei momenti più cupi e di riportare l'amore nella sua vita dopo un lungo corteggiamento. L'intesa porta alla proposta di matrimonio, appuntamento al quale Cesare arriva solo dopo il consenso della figlia di Angela. Le nozze sono state posticipate per via del Covid e sono previste il prossimo ottobre, a Roma.

Angela, nata a Roma il 20 giugno 1967 da mamma Franca e papà Dalmazio, mostra fin da piccola un particolare interesse per la danza. Come ballerina esordisce nel mondo dello spettacolo, prima di confermarsi anche come conduttrice. Negli anni Novanta è soubrette a Il tg delle vacanze, e prende parte a degli spettacoli del Bagaglino. Conduce Scherzi a parte e affianca Paolo Bonolis in Beato tra le donne. Gli studi di recitazione al Centro Teatro Attivo di Milano le permettono di prendere parte a diverse fiction e di dedicarsi al teatro, il posto dove si sente più "a suo agio. Il momento duro del divorzio arriva nel momento più difficile per lei, visti i problemi di salute dei genitori. Lo stretto legame con la madre spinge Angela ad accudirla per un anno e mezzo, fino alla scomparsa a causa di un tumore ai polmoni il 30 maggio 2011, lo stesso giorno in cui la piccola Mia compie 3 anni. Nel 2014, invece, deve affrontare la perdita del papà, malato di Alzheimer e tumore.

