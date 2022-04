Clizia Incorvaia, chi il marito Paolo Ciavarro: come si sono conosciuti. Il figlio e l'allattamento: la polemica social

30 aprile 2022 a

Una delle coppie più amate sui social si racconterà a Verissimo nel corso della puntata di oggi, sabato 30 aprile, su Canale 5 dalle 16,30. Stiamo parlando di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che saranno ospiti del programma condotto da Silvia Toffanin per raccontare il loro amore, culminato con la nascita del piccolo Gabriele.

Clizia è una modella e influencer italiana, oltre che un noto personaggio televisivo e del mondo del gossip. Nata a Pordenone, ma siciliana di adozione, sotto il segno della Bilancia, il 10 ottobre 1986, si è laureata in Scienze della Comunicazione alla Cattolica di Milano. La prima partecipazione in tv a Pechino Express, datata 2016. Nel reality è stata in coppia con Francesco Sarcina, frontman delle Vibrazioni nonché suo ex marito (la loro formazione si chiamava I Coniugi). Sempre parlando di tv, ha preso parte anche a diversi programmi come Markette e Chiambretti Night, ma ha anche debuttato sul grande schermo, nel 2014, nel film di Simone Cusumano Flashback. Nel 2020, poi, una grande svolta mediatica e di vita, visto come è andata a finire: Clizia viene selezionata come concorrente del Grande Fratello Vip, programma condotto da Alfonso Signorini. Il reality lo ha chiuso però con la squalifica: “Sei un Buscetta”, aveva detto ad Andrea Denver. Adesso convive con Paolo Ciavarro, figlio dell'attore Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, che ha avuto un passato da calciatore. Fino all’età di 17 anni, infatti, ha giocato nella Roma. Poi la scelta di vita: addio al calcio e svolta totale, con annesso grande impegno per gli studi. Appese le scarpette al chiodo, infatti, si è iscritto all'università e si è laureato in Economia in lingua inglese e ha iniziato a lavorare come commercialista.

"Tra noi si è creata una connessione bellissima sin dal primo bacio", aveva raccontato la coppia. I due sono diventati genitori il 19 febbraio, e da qualche settimana Clizia non può più allattare il piccolo. Ti ho allattato finché ho avuto il latte … devo dire che se da una parte l’allattamento stabilisce un legame quasi alchemico con il tuo piccolo dall’altra richiede una saldezza di nervi non indifferente, poiché se non dormi tutta la notte, sei esausta e non ti reggi in piedi (per esempio per chi lavora o ha un altro figlio e non può recuperare le ore perse etc non è facile ). Il mio corpo si è fermato quando la mia mente era ormai stanca, però scrivo questo post per tutte le donne che decidono di non allattare o non hanno il latte e vivono questa cosa come una sconfitta. No ragazze, non è così, voi darete la migliore versione del vostro essere mamma solo se sarete SERENE e al diavolo tutta la pressione sociale che vi dice che mamme dovrete esser. Voi sapete come essere le MIGLIORI MAMME", aveva scritto su Instagram, scatenando anche alcune polemiche smorzate subito dall'ex gieffina. "Io non ho tolto il seno al piccolo, ma il latte è finito e lui piangeva poiché non riusciva più ad attaccarsi e saziarsi bene. Nina l'ho allattata solo con il latte materno sino al settimo mese. Ma non avrò nessuna medaglia al merito ne la pretendo, ciò significa che sei lo steso una buona madre. E la bella vita non c'entra nulla con ciò che ho scritto. Ps: l'ignoranza è la più brutta delle bestie".

