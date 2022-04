Clayton Norcross, chi è Thorne di Beautiful: età, moglie e figli. Ora l'esperienza ad Avanti un altro

30 aprile 2022 a

Ricordate Thorne Forrester di Beautiful, la soap opera statuintensa in onda dal 1987? Oggi, sabato 30 aprile, l'attore Clayton Norcross sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5, a partire dalle ore 16,30 per raccontare la sua carriera, che dopo le esperienze come attore adesso lo vede impegnato nel ruolo di ospite ad Avanti un altro.

Nato in Arcadia nel 1954, Clayton Norcross viene associato quasi immediatamente alla figura di Thorne Forrester in Beautiful, la soap opera dei record, dove ha indossato le vesti del personaggio per ben 440 episodi, dal 1987 al 1989. L'esordio al cinema era arrivato nel 1985, con un ruolo nella commedia adolescenziale Sky High, a cui erano seguiti piccole parti in film e serie televisive, fra cui una partecipazione al film tv italiano Cronaca nera del regista Faliero Rosati del 1992. In seguito a Beautiful, Norcross ha continuato a lavorare principalmente come attore televisivo collezionando numerose partecipazioni, fra cui si ricordano le due telenovelas argentine La donna del mistero e Milagros, la serie tv La donna esplosiva, Baywatch, JAG - Avvocati in divisa, Sotto il cielo dell'Africa, V.I.P., Un medico tra gli orsi e Pompei.

Nel 1998 ha condotto, assieme a Sabina Guzzanti, la trasmissione La posta del cuore, mentre nel 2005 ha preso parte a La fattoria. Oggi, invece, è uno degli ospiti fissi di Avanti un altro come membro del "salottino". Lato vita privata, non si hanno notizie e non è dato sapere né se abbia figli, né se sia sposato.

