Linea Blu, le anticipazioni di oggi sabato 30 aprile: la nuova stagione di Donatella Bianchi riparte da Capri

30 aprile 2022 a

a

a

Uno dei programmi più amati dagli italiani torna oggi, sabato 30 aprile, alle 15,15 su Rai 1. Finita la stagione invernale di Linea Bianca, infatti, ecco che il primo pomeriggio del sabato della tv di Stato torna nelle mani di Linea Blu, l'appuntamento con i mari che bagnano le coste d'Italia, con particolare attenzione alle comunità che le animano, alle attività produttive e all'opera di custodia e salvaguardia del grande universo blu.

Rincari, la top ten di Coldiretti: volano gli oli di semi. Aumenti per tutta la filiera alimentare

Il viaggio di Donatella Bianchi riparte da Capri. Ai faraglioni per raccontare un progetto di ripristino ambientale nella parte sommersa di questi scogli famosi nel mondo, purtroppo rovinata dalla raccolta dei datteri, pratica proibita, ma ancora non debellata. Navigando lungo le coste dell’isola, le telecamere di Linea Blu entreranno nella Grotta Azzurra, altro luogo simbolico, per un racconto tra bellezza mozzafiato, tradizioni e leggende legate al mare di Capri. Un’isola che da oltre settant'anni attira grandi personalità, artisti e attori, nobili e stravaganti personaggi della Dolce vita.

Linea Verde Link fa tappa in Sicilia

Tra il mare e la famosa piazzetta per scoprire aneddoti segreti e presenze illustri, con immagini d’epoca, da Totò a Brigitte Bardot. Donatella Bianchi, da Napoli, racconterà il mercato ittico, un’economia che tra guerra e pandemia sta subendo forti scossoni, con inevitabili conseguenze per i consumatori finali. E poi, nel segno della speranza, un importante progetto per ripopolare i fondali italiani con la posidonia, una pianta che garantisce l’equilibrio del mare e delle specie che lo abitano. Anche quest’anno, ad accompagnare Donatella Bianchi ci sarà Fabio Gallo che guiderà lo spettatore alla scoperta di Procida, Capitale italiana della Cultura 2022.

Linea Verde Life, tappa a Imola

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.