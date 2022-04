Linea Verde Life, le anticipazioni della puntata di oggi sabato 30 aprile su Rai 1: tappa a Imola

30 aprile 2022 a

Appuntamento tradizionale del sabato di Rai 1, anche oggi 30 aprile torna Linea Verde Life, il programma condotto da Daniela Ferolla e Marcello Masi dalle 12,30. Un viaggio lungo la penisola italiana per raccontare come sia organizzata l'agricoltura in città e nei dintorni dei grandi centri urbani della nostra nazione, in continua ricerca di un buon equilibrio tra aree metropolitane e attività produttiva.

Linea Verde Life questa volta si ferma sulla via Emilia, ad Imola, con il suo autodromo all'avanguardia, le sue magnifiche colline e la laboriosità tutta emiliana. Incontreremo chi ha sviluppato un asfalto antitrauma, chi ricicla vinaccioli e chi dell'irrorazione agricola ha fatto virtù. Poi ci saranno le tradizioni, ma prima faremmo attenzione a come prenderci cura del nostro corpo e del nostro riposo. Ed anche dei nostri amici gatti. Insomma, una puntata da non perdere, nonostante la location faccia tornare in mente il brutto fine settimana vissuto dalla Ferrari la scorsa settimana. Acqua passata ormai, Imola è pronta a far innamorare nuovamente gli italiani.

