Linea Verde Link, le anticipazioni di oggi sabato 30 aprile: dove sono Greta Mauro e Fabio Gallo

Una nuova appassionante puntata di Linea Verde Link andrà in onda oggi, sabato 30 aprile, su Rai 1 a partire dalle ore 12. Il nuovo programma della tv di Stato, presentato da Greta Mauro e Fabio Gallo, ha come parole chiave sostenibilità e innovazione. I due conduttori accompagnano il telespettatore fra le province e le campagne italiane alla scoperta di tutto quello che di green, bio e smart trova spazio e intuizione lungo il nostro Paese. Metropoli e piccoli comuni saranno i protagonisti di questo viaggio attraverso un nuovo modo di vivere e di concepire gli spazi e le scelte, sempre nel rispetto dell'ambiente e del futuro collettivo.

Il viaggio di oggi fa tappa in Sicilia. Greta Mauro e Fabio Gallo andranno alla ricerca di progetti innovativi e sostenibili. Un percorso fra il mare e l’Etna, all’insegna dei colori e delle tradizioni. Greta Mauro andrà alla scoperta di un materiale nato dall’ingegno di un ricercatore, grazie all’utilizzo esclusivo degli scarti delle arance. Nel piccolo paese di Melilli scoprirà la nascita del sapone in un laboratorio dalle origini Ottocentesche. Fabio Gallo scenderà nelle viscere dell’Etna per raccontare una ricerca universitaria stupefacente e arriverà in un campo di rosmarino per rivelare l’arte custodita dagli olii essenziali, che hanno ispirato un elisir destinato a salvaguardare la bellezza dei monumenti italiani.

A conclusione della puntata, ci sarà l’appuntamento con Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli per ridere e riflettere sulle ossessioni green (e non solo) dei nostri tempi. Come sempre, la parola d’ordine di “Linea Verde Link” sarà sostenibilità. Riletta questa volta in chiave mediterranea, fra innovazione ed economia circolare.

