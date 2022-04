L'Eredità, Claudia eliminata: ma può tornare in gara. Sara nuova campionessa il 29 aprile 2022

29 aprile 2022 a

Puntata davvero ricca di colpi di scena quella de L'Eredità di oggi, venerdì 29 aprile 2022. A iniziare dall'eliminazione della super campionessa Claudia Corda (30 partecipazioni, 4 Ghigliottine vinte su 13 e un bottino di 149.375 euro) ad opera della new entry Ivan. Una eliminazione che si trasforma solo in sconfitta: infatti Flavio Insinna spiega che il regolamento del quiz-game in onda ogni giorno su Rai1 permette ai concorrenti capaci di partecipare a sette Ghigliottine consecutive di rientrare in gara. E la volontà di Claudia sembra essere quella di tornare: lo sapremo con certezza nella puntata di domani. La puntata vede Sara tornare campionessa ma senza lo spunto per trionfare anche nel gioco finale.

Al triello dunque si presentano Sara, Gabriele e Ivan. Le domanda decisive -Villa Girasole era rivoluzionaria negli anni Venti perché poteva ruotare e il banded pack è una promozione con cui ai consumatori si offre più prodotti abbinati - vedono la concorrente ligure non sbagliare un colpo e presentarsi al gioco finale con un montepremi di 130mila euro. Si tratta della quarta Ghigliottina per Sara - concorrente proveniente da Sori, un paesino della Liguria in provincia di Genova che conta circa 5mila abitanti - che ha 23 anni ed è una studentessa di Scritture e Produzioni dello Spettacolo e dei Media a Roma, presso l’Università La Sapienza, i suoi studi procedono molto bene ed è in dirittura di arrivo. La campionessa ha già una laurea triennale in Conservazione dei beni culturali e, per mantenersi agli studi, svolge il lavoro di babysitter.

Alla Ghigliottina dimessa il proprio bottino due volte e gioca per 32.500 euro. Le parole da legare sono vita, cogliere, oriente, quinta e limone. Sara tenta di risolvere il gioco con il termine frutto, ma quello vincente è essenza. Anche lei però tornerà in gara domani.

