L'Eredità, Claudia chi è: quanto ha vinto e quale record insegue. Nel 2022 meglio di lei solo Alessio

Claudia Corda vuole riscrivere i record de L'Eredità, il quiz-game in onda ogni giorno su Rai1. O almeno quelli del 2022. La concorrente romana infatti dal 31 marzo è protagonista della trasmissione televisiva condotta da Flavio Insinna. Oggi venerdì 29 aprile parteciperà alla sua trentesima puntata e sino a ieri ha vinto la bella cifra di 149.375 euro in gettoni d'oro.

Un bottino di grande rilievo quello della trentenne romana, ottenuto vincendo 4 delle 13 Ghigliottine, il gioco finale de L'Eredità, a cui ha partecipato. Infatti Claudia - laureata in Scienze politiche internazionali, fidanzata con Daniel - ha vinto la prima volta il 2 aprile quando è riuscita ad accaparrarsi il montepremi in palio quel giorno, 80mila euro in gettoni d'oro. Una vittoria che l'ha fatta commuovere, "ho la lacrima facile, scusate" disse rivolgendosi a Flavio Insinna mentre faceva i complimenti alla ragazza romana. La seconda vittoria è arrivata il 12 aprile quando è riuscita a vincere 20mila euro sempre in gettoni d'oro, quindi il 14 aprile si è aggiudicata 11.875 euro e infine, ieri, 37.500 euro.

Claudia - nata a Roma e shop advisor nell’aeroporto di Fiumicino di professione - sta lasciando un segno nella storica trasmissione di Rai1. Ora insegue i recenti record di Alessio Zannetti, il super campione capace di partecipare a 37 puntate consecutive e vincere 162.500 euro.

