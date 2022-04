Alessandra Ferri, chi è l'ex marito e la carriera da étoile conosciuta in tutto il mondo

29 aprile 2022 a

Alessandra Ferri ospite di Oggi è un altro giorno, la trasmissione del pomeriggio di Rai1 condotto da Serena Bortone. La ballerina italiana più famosa al mondo è stata étoile sia al Royal Ballet di Londra sia all’American Ballet Theatre di New York. Ora è in Italia in tournée, nonostante nel suo ambiente si vada in pensione a 35 anni mentre lei di anni ne compie 59 il 6 maggio.

A iniziato a studiare danza al Collegio Bianconi di Monza, poi a Milano alla Scuola di Ballo del Teatro alla Scala. All'età di 15 anni vince una borsa di studio assegnata dal British Council, prima volta per una danzatrice, e grazie a questa si trasferisce a Londra per continuare gli studi presso la Royal Ballet School. Nel 1980 entra a far parte della compagnia del Royal Ballet dopo aver vinto il prestigioso Prix de Lausanne, concorso internazionale per studenti di danza. In seno a questa compagnia, vive nel 1983 l'anno della sua affermazione: a soli diciannove anni viene promossa prima ballerina, riceve il Lawrence Olivier Award e viene nominata ballerina dell'anno dalla rivista Dance and Dancers e dal New York Times. Dal 1992 fino al 2007 è stata legata al Teatro alla Scala, come prima ballerina assoluta. Il suo ultimo spettacolo prima del ritiro dalle scene è stato il 10 agosto 2007 a Taormina, poi si è occupata della programmazione della danza per il Festival dei Due Mondi di Spoleto.

Alessandra Ferri è stata sposata con Fabrizio Ferri, fotografo. Insieme hanno avuto due figlie, Matilde ed Emma. La celebre ballerina, nel 1997, ha pubblicato un libro intitolato “Aria”, del quale è modella e coautrice insieme all’ex marito.

