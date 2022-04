A Porta a Porta mogli e fidanzate degli uomini del battaglione Azov

28 aprile 2022 a

In seconda serata su Rai 1, stasera giovedì 28 aprile, appuntamento con Porta a Porta. Al centro del programma condotto da Bruno Vespa, quattro mogli e fidanzate dei combattenti del battaglione Azov assediati nell’acciaieria Azvostal. Le donne lanceranno un appello per cercare di salvare i loro compagni. La puntata andrà in onda sulla principale televisione di Stato a partire dalle ore 23.30. Anche stasera, dunque, il salotto più importante della televisione italiana si occuperà della drammatica guerra che si sta combattendo in Ucraina dopo l'invasione da parte della Russia. Appare sempre più difficile l'ipotesi che si possa arrivare subito a un accordo per la pace. E intanto Mariupol continua a essere sotto assedio e il battaglione Azov rischia di venire completamente distrutto.

