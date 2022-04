L'Eredità, Claudia vince 37.500 euro nella puntata del 28 aprile 2022

28 aprile 2022 a

Claudia Corda torna campionessa nel quiz-game L'Eredità, in onda ogni giorno su Rai1 prima del telegiornale. Ma soprattutto sbanca nuovamente il gioco finale vincendo 37.500 euro che - sommati ai precedenti successi - la portano a quota 149.375 euro in gettoni d'oro: una delle concorrenti più vincenti di sempre e che ora può legittimamente aspirare allo scettro di migliore concorrente del 2022. Per Flavio Insinna dunque seconda puntata consecutiva in trionfo dopo il successo di Sara.

Al triello si presentano la campionessa in carica Sara, Claudia (alla sua puntata numero 29 nel quiz-game) e poi Ivan. Il primo passo verso la Ghigliottina è di Sara. La domanda nella divisa delle guardie svizzere a strisce blu, rosse e gialle, dove sono indicati i gradi? ha come risposta basco ed è di Claudia. La domanda è uno slacktivist chi dimostra il suo attivismo... firmando petizioni online la risposta, lancia nuovamente la campionessa rimana al gioco finale.

Claudia alla Ghigliottina inizia a giocare per 150mila euro. Dopo due dimezzamenti la ragazza romana tenterà la sorte per 37.500 euro. Le parole da legare sono residenza, costumi, segnare, mia e fine. La campionessa tenta con epoca ed è proprio l'intuizione giusta.

