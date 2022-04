L'Eredità, chi è Sara la campionessa ligure: ha 23 anni e studia per la seconda laurea

28 aprile 2022 a

Sara - giovanissima concorrente proveniente da Sori, un paesino della Liguria in provincia di Genova che conta circa 5mila abitanti - ha le carte in regola per lasciare un segno tra le campionesse de L'Eredità, il quiz-game in onda ogni giorno su Rai1 prima del telegiornale e condotto da Flavio Insinna. La bionda ventitreenne ligure ha centrato infatti tre partecipazioni e soprattutto una bella vittoria di 52.500 euro in gettoni d'oro alla sua seconda Ghigliottina.

L'Eredità, il secondo tentativo è quello vincente: Sara festeggia con 52.500 euro

Ma chi è Sara? Studentessa di Scritture e Produzioni dello Spettacolo e dei Media a Roma, presso l’Università La Sapienza, i suoi studi procedono molto bene ed è in dirittura di arrivo. La campionessa ha già una laurea triennale in Conservazione dei beni culturali e ha ricevuto un caloroso in bocca al lupo proprio da Insinna. La concorrente che, per mantenersi agli studi, svolge il lavoro di babysitter.

Ieri mercoledì 27 aprile al gioco finale della Ghigliottina la campionessa ci è arrivata con 210mila euro che - dopo due dimezzamenti - sono diventati 52.500. Le parole da legare erano prendere, linguaggio, crema, libero ed estraneo e Sara ha avuto la giusta intuizione con la parola corpo. Con questo successo Sara diventa subito una delle più vincenti di questo 2022 che - sin qui - ha visto come grandi protagonisti del quiz Alessio (37 partecipazioni) e Claudia (ancora in ballo con le sue 29 puntate). Per Sara ancora la strada è lunga ma le capacità non sembrano mancarle.

