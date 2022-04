Big Show, stasera in tv 28 aprile su Canale5: Donatella Rettore e Ivan Cattaneo ospiti di Enrico Papi

28 aprile 2022 a

Stasera in tv - giovedì 28 aprile 2022 - in prima serata su Canale5 torna l'appuntamento con Big Show il varietà condotto da Enrico Papi e arrivato alla quarta puntata in cui tutti possono diventare protagonisti per una sera (a loro insaputa). Gli spettatori dell’Auditorium Massimo a Roma e quelli che guardano lo spettacolo comodamente sul proprio divano a casa, soprattutto se hanno un talento speciale o un sogno da realizzare, possono essere coinvolti nello show all’improvviso, grazie alla complicità di parenti e amici. Tutto accade quando meno se l’aspettano. L’effetto sorpresa promette grande divertimento. E tante emozioni.

Il mattatore Enrico Papi è affiancato dalla bellissima Zeudi Di Palma (Miss Italia 2022), dal comico Scintilla, nel ruolo di aiutante maldestro, e da Cristina D’Avena nell’inedita e divertente veste di inviata particolare. Ospiti di questa quarta puntata sono i cantanti Donatella Rettore e Ivan Cattaneo.

Big Show è un format internazionale, che ha molto successo nel Regno Unito, e la sua premessa è semplicissima: tutti possono diventare protagonisti per una sera dello show, a loro insaputa. La regia di Big Show è stata affidata a Luigi Antonini, la direzione artistica a Luca Tommasini.

