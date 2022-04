Piazzapulita stasera 28 aprile in tv su La7. Gli ospiti e le anticipazioni

28 aprile 2022 a

Il giovedì su La7 è il giorno di Piazzapulita, il talk show condotto da Corrado Formigli. Sarà così anche questa sera, giovedì 28 aprile, ultimo del mese. Inizio alle 21.25 per il programma che accenderà l'ennesimo focus sulla guerra che si sta combattendo tra la Russia e l'Ucraina. Vladimir Putin ha deciso di invadere il Paese confinante e l'Occidente si è totalmente schierato dalla parte dell'Ucraina, mettendole a disposizione armi, soldi, conoscenze militari. Inoltre ha stabilito una serie di durissime sanzioni con l'obiettivo di penalizzare l'economia russa e scardinare l'immagine del leader.

Come nelle precedenti puntate, anche questa sera sono previsti nuovi aggiornamenti e reportage dagli inviati dal fronte di battaglia, in particolare firmeranno i servizi Luciana Coluccello e Gabriele Micalizzi. Ma c'è una domanda che circola con sempre maggiore insistenza: si rischia davvero che esploda la Terza Guerra Mondiale? Corrado Formigli e i suoi numerosi e autorevoli ospiti cercheranno di dare una risposta credibile a quella che ormai è diventata più di una semplice paura. Il conduttore arriva alla puntata di questa sera reduce da una lunga settimana di polemiche. In molti, infatti, hanno duramente criticato la precedente trasmissione, quando ha concesso ampio spazio a Steve Bannon, il discusso ex braccio destro di Donald Trump. Stasera si tornerà sul tema?

Durante Piazzapulita si farà il punto anche delle conseguenze economiche e del possibile coinvolgimenti di altri Paesi. Formigli parlerà di tutto ciò con i suoi ospiti in studio, a cominciare da Michele Santoro, reduce da una polemica con Enrico Mentana (su Covid e guerra in Ucraina) nell’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show. Intervengono anche lo storico Paolo Mieli (ex direttore del Corriere della Sera), i giornalisti Stefano Cappellini, Annalisa Cuzzocrea, Alberto Negri e Marco Tarquinio, la responsabile della società Dante Alighieri di Kiev Alona Kliulieva e Nunzia De Girolamo. Dunque anche questa sera numerosi e autorevoli ospiti.

