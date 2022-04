Stasera giovedì 28 aprile su Rete 4 Dritto e rovescio. Intervista a Matteo Salvini

28 aprile 2022 a

Stasera in tv, giovedì 28 aprile, su Rete 4 classico appuntamento con Dritto e rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio. Come al solito al centro del programma l'attualità, in particolare politica, economia, cronaca e costume. Ovviamente anche questa sera obiettivi sulla guerra tra la Russia e l'Ucraina. Ma la produzione ha annunciato soprattutto l'intervista a Matteo Salvini.

Mediaset spiega che con il leader della Lega si affronteranno proprio i temi legati al conflitto armato tra i due Paesi. Dal rischio di allargamento della guerra, con il coinvolgimento di altre nazioni, alle sanzioni alla Russia che producono conseguenze non solo per l'economia del Paese di Vladimir Putin, ma anche di gran parte del resto del mondo. Quali sono le posizioni del partito? Cosa dovrebbe fare l'Europa per cercare di favorire un accordo di pace? E quale ruolo dovrebbe avere l'Italia? Matteo Salvini risponderà a queste e altre domande e spiegherà le posizioni della Lega.

Ovviamente non ci sarà soltanto l'ex ministro degli Interni tra gli ospiti di Paolo Del Debbio, in studio e in collegamento. Come al solito non mancheranno esperti militari, rappresentanti politici, protagonisti del mondo dell'economia. Nel corso della serata, spiega ancora la produzione del programma, ampio spazio sarà dedicato anche alla guerra di propaganda, in particolare alle strategie della Russia. Si parlerà anche del presunto attentato al giornalista Soloviev. Infine, un focus sui combattenti italiani che hanno deciso di partecipare alle operazioni di guerra sul fronte ucraino. Una panoramica complessiva sui combattimenti, ma anche sulla situazione diplomatica e sui risvolti economici che stanno diventando il tema principale, in particolare dopo che la Russia ha deciso di negare la cessione del suo gas ad alcuni paesi. Cosa accadrà nelle prossime settimane? E' realmente possibile l'estensione del conflitto? Oppure si riuscirà a trovare una soluzione diplomatica per fermare la guerra?

