Il professor Cenerentolo, stasera giovedì 28 aprile il film con Pieraccioni, Chiatti e Insinna

Stasera in tv, giovedì 28 aprile, una prima serata all’insegna della leggerezza e delle risate quella in programma su Rai 2 a partire dalle ore 21.20. E' in palinsesto, infatti, “Il professor Cenerentolo”, l’irresistibile commedia per tutta la famiglia di e con Leonardo Pieraccioni. La trama del film. Nella splendente isola di Ventotene, l'ingegnere Umberto si finge bibliotecario per conquistare la bella insegnante di ballo Morgana, ma in realtà è un detenuto in procinto di scontare la sua pena. Una storia esilarante interpretata da Laura Chiatti, Flavio Insinna, Davide Marotta, Nicola Nocella, Massimo Ceccherini e Leonardo Pieraccioni che è anche autore della sceneggiatura, scritta in collaborazione con Giovanni Veronesi e Domenico Costanzo. Un film per cercare di trascorrere una serata lontani dalle drammatiche notizie della guerra o della risalita dei casi Covid.

