Stasera in tv giovedì 28 aprile su Rai 3 il film Judy. La trama

Stasera in tv, giovedì 28 aprile alle 21.20, Rai 3 trasmette in prima tv, il film drammatico Judy, con Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock e la regia di Rupert Goold. L'ultimo periodo della vita della grande attrice e cantante Judy Garland, sul finire di una carriera sfolgorante iniziata giovanissima con la Dorothy del Mago di Oz. Un mix di fama e successo, e poi la battaglia con il suo management, i rapporti con i musicisti, i fan, i suoi amori tormentati e il dramma familiare che la spinse a fare i bagagli e a trasferirsi a Londra. In quegli anni ha regalato alcune delle performance più iconiche della sua carriera. Premio Oscar 2020 a Renée Zellweger come migliore attrice e Golden Globe 2020 sempre a Renée Zellweger come migliore attrice in un film drammatico.

