L'Eredità, Sara vince 52.500 euro nella puntata del 27 aprile 2022

27 aprile 2022 a

Al secondo tentativo Sara sbanca L'Eredità: la campionessa genovese - è originaria di Sori - ha infatti vinto 52.500 euro in gettoni d'oro nella puntata di mercoledì 27 aprile de L'Eredità, il quiz-game in onda ogni giorno su Rai1 prima del telegiornale serale. Sara, studentessa di Scrittura e Produzioni dello Spettacolo e dei Media a Roma con alle spalle già una laurea triennale in Conservazione dei Beni Culturali ma anche baby sitter per pagarsi gli studi, era stata giù campionessa ieri ma oggi è riuscita mettere la ciliegina sulla torta della vittoria al gioco finale della Ghigliottina.

Al triello si erano presentate l'ormai storica campionessa Claudia - arrivata alla partecipazione numero 28 nel quiz game - poi Sara, campionessa ieri, e Giuseppe. Ad avere la meglio è stata proprio Sara nonostante a fare il primo passo verso la Ghigliottina è Claudia. Ma le domande decisive (il pantaloncino alle ginocchia entrato nell'abbigliamento sportivo grazie a Michael Jordan e il giardino dell'armonia educata che si può ammirare) premiano Sara.

Al gioco finale della Ghigliottina la campionessa ci arriva con 210mila euro che - dopo due dimezzamenti - diventano 52.500. Le parole da legare sono prendere, linguaggio, crema, libero ed estraneo. Sara tenta la strada della vittoria con corpo che si rivela la giusta intuizione.

