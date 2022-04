Andrea Purgatori, chi è il conduttore di Atlantide: due matrimoni e la carriera da giornalista

27 aprile 2022 a

a

a

Andrea Purgatori dal 2017 conduce Atlantide - Storie di uomini e di mondi, la trasmissione di inchiesta e approfondimento in onda su La7 dal 2002. Il giornalista e conduttore - ma anche sceneggiatore e saggista - è professionista dal 1974 e ha conseguito il Master of Science in Journalism della Columbia University a New York nel 1980.

Veronica Gentili, la carriera della conduttrice di Controcorrente: prima attrice e poi giornalista

In Italia è noto per avere portato avanti giornalismo d’inchiesta su casi come il caso Moro e la strage di Ustica. Inoltre, ha vinto il premio Sergio Amidei per la sceneggiatura di Fortapàsc, il film dedicato alla memoria di Giancarlo Siani. Nella sua carriera da giornalista, è stato inviato per il Corriere della Sera, ha collaborato con L’Unità, Le Monde Diplomatique, Vanity Fair, Huffington Post e il World service della BBC. Si registrano anche diverse pubblicazioni: A un passo dalla guerra seguito da Il bello della rabbia, I segreti di Abu Omar e alcuni monologhi per il Teatro Civile.

Francesca Mannocchi, il marito Alessio Romenzi è di Terni: da operaio a fotografo pluripremiato

Il giornalista è stato sposato con la critica d’arte e storica tedesca Nicola Schmitz, da cui ha avuto un figlio, Edoardo, volto della fiction di Rai1 Un medico in famiglia. Oltre ad Edoardo, ha avuto anche Vittoria e Ludovico, che sono stati testimoni del suo secondo matrimonio avvenuto nel 2018 con l’aristocratica Livia Belelli.

Atlantide, approfondimento su acciaieria Azovstal e gli assedi storici nelle guerre

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.