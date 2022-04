Greta Scarano e Salvatore Esposito insieme in La cena perfetta. Chi sono i due attori: età e fidanzati

27 aprile 2022 a

Torna puntale alle 14 l'appuntamento con Oggi è un altro giorno su Rai 1. Il programma condotto da Serena Bortone, in onda dal lunedì al venerdì, ospiterà in studio nella puntata odierna, mercoledì 27 aprile, Greta Scarano e Salvatore Esposito. I due attori sono insieme nel nuovo film La cena perfetta, uscito ieri, martedì 26 aprile nelle sale cinematografiche italiane. L’attrice veste i panni di una chef, che decide di dare una seconda possibilità a Carmine (interpretato da Esposito), camorrista in cerca di un’occasione di riscatto. I due sono già stati ospiti a Domenica In per parlare della pellicola, con la Scarano che si è detta fin da subito entusiasta del suo personaggio, visto che "adoro mangiare e i programmi di cucina, adoro andare per ristoranti, poteva essere anche scritto meno bene il film, probabilmente lo avrei fatto lo stesso pur di far finta di essere una chef".

Nata a Roma, 35 anni, Greta Scarano dopo aver studiato canto e musica si è dedicata alla recitazione, iniziando addirittura in Alabama (Stati Uniti). Dopo aver recitato in teatro, è approdata in televisione con Un posto al sole. L’anno che segna la svolta è il 2008, quando è stata scelta per il ruolo di Angelina (moglie di Scrocchiazeppi) nella serie Romanzo criminale. Per quanto riguarda la vita sentimentale ha avuto una lunga relazione con il collega Michele Alhaique, conosciuto sul set. Quando la loro storia d’amore è finita, Greta si è innamorata del regista Sydney Sibilia.

Salvatore Esposito, invece, è un napoletano doc. Nato nel 1986, cresce a Mugnano con la passione per il cinema e la recitazione. Dopo alcuni cortometraggi inizia a frequentare l'Accademia di Teatro Beatrice Bracco e poi la Scuola di Cinema di Napoli. Nel 2013 si trasferisce a Roma e gli viene offerto il suo primo ruolo nella serie Il clan dei camorristi; l'anno successivo raggiunge il successo quando viene scelto come interprete di Gennaro Savastano in Gomorra. Esposito è fidanzato con Paola Rossi, una ragazza laureata in Giurisprudenza che di professione fa la screenwriter e directors agent come si definisce su Instagram. I due si sono conosciuti nel 2014 a Salamanca, in Spagna.

