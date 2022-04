Chi l'ha visto?, le anticipazioni della puntata stasera, mercoledì 27 aprile, in tv su Rai 3: il caso Andreea e l'uomo scomparso a La Spezia

27 aprile 2022 a

Torna anche questa sera, 27 aprile, come ogni mercoledì, l'appuntamento con Chi l'ha visto? su Rai 3. In prima serata, alle 21,20, Federica Sciarelli torna alla guida dello storico programma della tv di stato, che va in onda dal 1989 ed è dedicato alla ricerca di persone scomparse e all'approfondimento di casi di cronaca, con il contributo di filmati appositamente realizzati e di repertorio e l'intervento telefonico dei telespettatori. La conduttrice guida il pubblico tra i misteri più conosciuti della cronaca nera, e cercherà di aiutare le famiglie a ritrovare i loro cari scomparsi.

Oggi verranno forniti tutti gli aggiornamenti sul caso di Andreea, la giovane campionessa di tiro a segno con i capelli turchesi scomparsa da alcune settimane. Il suo case è ormai al centro della cronaca nazionale e nella puntata odierna ci saranno nuove interviste, segnalazioni, documenti e ospiti. Andreea Alice Rabciuc è scomparsa nel nulla il 12 marzo scorso dopo aver passato la notte in un casolare con il fidanzato, con cui aveva avuto una grossa lite, e altri amici. Il fidanzato, le scorse settimane, proprio alla trasmissione di Rai 3 aveva detto: "Non so cosa le sia successo e ho paura di saperlo".

Nel corso della puntata odierna, inoltre, verrà trattato il caso di un uomo scomparso all'improvviso da casa sua a La Spezia: dove si trova? Il vicino ha visto dallo spioncino che alcune persone, tra cui anche la compagna, lo portavano via: perché la porta di casa era sfondata? E chi erano quelle persone? Inoltre, come sempre, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

