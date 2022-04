Giorgia Cenni, chi è: età, fidanzato e carriera della giornalista di Sky che ha seguito la nazionale dell'Italia all'Europeo

26 aprile 2022 a

Presentatrice, bordocampista e inviata: Giorgia Cenni è uno dei volti più amati di Sky da alcuni anni. La giornalista, nata in Lombardia nel gennaio del 1986 ma genovese di origini, è entrata nell’Ordine dei Giornalisti nel 2016. Nel 2011 inizia a lavorare per alcune televisioni: da agosto 2011 a luglio 2013 è conduttrice di Lottomatica tv, dove è al timone del programma di intrattenimento pomeridiale Bingo Live Show sul sito web Lottomatica, co conduzione del programma di intrattenimento serale Bingo in famiglia in onda sul canale 59 del digitale terrestre Lottomatica Tv. Nello stesso periodo lavora a Tv2000, dove realizza servizi di approfondimento, interviste tramite Pillola Video Service per la trasmissione Nel Cuore dei Giorni. Lo sport inizia ad entrare nel suo quotidiano a Telenord, poi nel 2014 quando passa a Sportitalia.

In seguito entra a far parte della squadra di Sky Sport, prima alla conduzione del telegiornale, poi a Sky Calcio Show. Segue la nazionale femminile ai mondiali del 2018, quella maschile agli europei del 2021 e si prende la conduzione del programma Sky Calcio Show la domenica prima dell'anticipo dell'ora di pranzo della Serie A. Inoltre è anche inviata nei match di Champions League, dove segue i match da bordo campa e intervista i protagonisti nel pre e post match.

Lato vita privata, in passato le era stata attribuita una relazione con Riccardo Trevisani, ex telecronista di Sky oggi a Mediast, ma nessuno dei due ha mai confermato la relazione. Da qualche giorno, invece, si parla di una storia con Lorenzo Di Giovanni, insegnante e giocatore di padel e tennis: Giorgia Cenni ha infatti pubblicato un selfie mentre assistono a una partita del Masters 1000 di Montecarlo: che sia più di un semplice indizio social?

