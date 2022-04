La Pupa e il Secchione, le anticipazioni della puntata stasera in tv, martedì 26 aprile, su Italia 1: chi va in finale?

26 aprile 2022 a

La semifinale de La Pupa e il Secchione andrà in onda questa sera, martedì 26 aprile, su Italia 1. Il programma, condotto da Barbara D'Urso e prodotto da Endemol Shine Italy, sta arrivando alle fasi conclusive e questa sera scopriremo chi arriverà in finale.

Per i concorrenti ancora in gara è tempo di semifinale e dopo le immancabili prove giudicate da Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style, verranno proclamante le coppie finaliste. Tra i temi della puntata, però, c'è molto altro: nella notte è scattato il bacio fra Mila Suarez e Gianmarco Onestini: la loro amicizia si starà trasformando in qualcosa di più? Inoltre, Drusilla Gucci, fidanzata con il pupo Francesco Chiofalo, ha annunciato sui social di volersi prendere una pausa di riflessione dopo averlo visto flirtare con Malena, ospite nelle scorse puntate. In studio li attenderà un confronto a tre: Drusilla, Francesco e Malena, che sarà nuovamente Pupa per una sera. Nella villa la pupa Maria Laura è stata protagonista di uno scontro con il resto del gruppo. I concorrenti l'avrebbero accusata di aver sfruttato la storia con il suo ex fidanzato Paolo Brosio solo per arrivare in televisione. E ancora, in villa si è svolto uno scambio di coppie tra tre pupi e le loro rispettive secchione: quali saranno le nuove coppie che si sono formate?

Come di consueto, ci sarà spazio anche per il Pupa Party, che va in onda ogni martedì su Mediaset Infinity alle 20,30. Pupa Party è diviso in due parti: nella prima Dayane Mello e Andrea Dianetti si collegheranno con i protagonisti del programma; nella seconda, in compagnia di personaggi del mondo della tv e influencer, seguiranno live La Pupa e il secchione Show. L’interazione con gli utenti sarà assicurata grazie alla lettura dei commenti postati sui social con l’hashtag #pupaparty.

