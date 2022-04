Lulù Selassie lasciata da Manuel Bortuzzo: "L'ho scoperto come voi. Ho bloccato il padre su Instagram per motivi che non voglio esternare"

26 aprile 2022 a

Una storia d'amore finita tra le polemiche: Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie si sono lasciati nei giorni scorsi e la comunicazione è arrivata ufficialmente da parte del nuotatore romano con una nota stampa uscita sull'Ansa e ripresa nelle Instagram Stories. "In questo mese dal termine del Gf Vip abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate - ha scritto - Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulù ed hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della Casa del Gf rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale".

Manuel Bortuzzo e Lulù, amore finito: "Divergenze di vedute che non possono essere superate"

Ma alle parole di Bortuzzo sono seguite quelle di Lulù, che si è affidata a Instagram per dire la sua. "Buongiorno a tutti. Eccomi qui, la vostra Lulù. Avrei voluto tanto evitare di arrivare fino a questo punto, ma ad oggi sono costretta a farlo per tutelare me stessa, la mia famiglia e voi pubblico che mi seguite con grande affetto. In queste ultime settimane, io e Manuel siamo stati al centro di tanto gossip e fake news. Sono qui per spiegarvi con sincerità cosa è successo e cosa ha portato a tutto ciò! E' facile dare la colpa a chi come me, a differenza di altri, si è sempre mostrata dentro alla casa del Grande Fratello Vip, per ciò che è..Ma vi tranquillizzo dicendovi che purtroppo..no! non è colpa del mio carattere se io e Manuel ci siamo lasciati".

La Selassie ha quindi proseguito spiegando che fin da quando si trovava all'interno della casa del Gf Vip "il padre di lui (e tutto il contesto attorno) non hanno mai mostrato simpatia e speso belle parole nei miei confronti, ma mi aspettavo che nella vita reale le cose sarebbero cambiate, e che mi avrebbero dimostrato rispetto e sincerità. Cosa che, ahimè, sono qui per dirvi che non c'è mai stata. Non è vero che io e mia sorella Clary siamo state unfollowate dal signor Franco, ma la realtà è che siamo state noi a bloccarlo su Instagram per certi motivi che non voglio esternare. Con Manuel si è chiuso un capitolo importante della mia vita... e mi dispiace averlo scoperto ufficialmente come voi in maniera pubblica con un comunicato all'Ansa. Mi ha fatto tanto male. Ma una cosa non riuscirò mai a fare: ferirlo. E' l'ultima cosa che voglio. Ma proverò ad andare avanti fidandomi di voi e delle persone che ogni giorno mi dimostrano amore e lealtà. "Si chiude una porta e si apre un portone" ho imparato a pensare in questo modo. A presto! Love u, vostra FairyLu".

