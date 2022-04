Come ti divento bella, il film di stasera martedì 26 aprile su Rai 2. La trama

26 aprile 2022 a

a

a

Stasera in tv, martedì 26 aprile, Rai 2 trasmette alle 21.20 il film commedia “Come ti divento bella”, con Amy Schumer, Michelle Williams, Naomi Campbell. Diamo uno sguardo alla trama. Renée è una trentenne newyorkese che lavora al sito di un'azienda di cosmetici superglamour dal sottoscala di un appartamento a Chinatown. Il suo sogno è quello di trasferirsi presso la casa madre dell'azienda, un sontuoso grattacielo nel centro di Manhattan, ma Renée ritiene di non essere adeguata al look delle sue colleghe, tutte magre, altissime e bellissime. Lei, al contrario, ha qualche chilo di troppo e non è quello che le riviste patinate identificano come "innegabilmente bella". Ma quando, in seguito ad un incidente in palestra, Renée vede realizzato il suo sogno di bellezza innegabile, tutte le strade improvvisamente sembrano aprirsi davanti ai suoi occhi…

Le economie piegate dal conflitto tra Russia e Ucraina. Se ne parla a DiMartedì

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.