Stasera in tv martedì 26 aprile su Rai 3 c'è Cartabianca: ospiti e anticipazioni

26 aprile 2022 a

a

a

Stasera in tv, martedì 26 aprile, su Rai 3 nuova puntata di Cartabianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer che si occupa di attualità e che in questa fase si concentra sul conflitto armato tra Ucraina e Russia, dopo che l'esercito di Putin ha invaso il territorio amministrato dal governo guidato dal presidente Zelensky. Anche questa sera riflettori proprio sulla guerra e sulle conseguenze economiche che stanno investendo tutto il mondo, in particolare sui paesi europei. Non mancheranno i collegamenti con gli inviati sul fronte e le riflessioni degli esperti di guerra, né ovviamente il confronto tra chi condivide la posizione del governo guidato da Mario Draghi, cioè sostenere con forza l'Ucraina, e chi invece è convinto che vada percorsa una strada diversa.

Ultimo episodio della ministerie La scogliera dei misteri. La trama

Al centro della puntata anche la battaglia del gas e le conseguenze sotto l'aspetto economico, in particolare per l'Italia, che dal punto di vista energetico è fortemente legata alle forniture russe e che dall'Ucraina importa grano e mais. Quali possono essere i contraccolpi per il nostro Paese a lunga scadenza? E quali scelte dovrebbe fare l'esecutivo per cercare di limitare gli aspetti negativi che riguardano famiglie e imprese?

Le economie piegate dal conflitto tra Russia e Ucraina. Se ne parla a DiMartedì

Di questo e di altri temi, per lo più legati proprio al conflitto armato, si parlerà durante la puntata odierna di Cartabianca. Gli ospiti, come sempre, saranno ufficializzati dalla produzione in serata sui social.

Dalla guerra del gas ai pedofili impuniti: torna Fuori dal coro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.