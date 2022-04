Stasera in tv martedì 26 aprile la fiction La scogliera dei misteri. La trama

26 aprile 2022 a

Stasera in tv, martedì 26 aprile, su Rai 1 terzo e ultimo episodio della miniserie televisiva “La scogliera dei misteri”, produzione franco belga firmata dal regista Grégory Ecale, in prima visione assoluta. Diamo uno sguardo alla trama. Battaglia sopravvive al tentativo di omicidio e, costretto dagli eventi, rivela a Lola la verità sul suo legame con Manon. I figli Eric e Inès, venuti a sapere questo fatto, comprendono tante cose del comportamento del padre, ma Eric decide di tagliare i ponti con lui, mentre Inès continua a difenderlo. Intanto l’indagine sull’omicidio di Manon mette Lola in una situazione molto difficile…

