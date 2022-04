Luca Cordero di Montezemolo, tutti i suoi amori: quante mogli ha avuto. I figli e la carriera da imprenditore dell'ex presidente di Fiat, Ferrari e Confindustria

26 aprile 2022 a

Luca Cordero di Montezemolo sarà uno degli ospiti della puntata odierna, martedì 25 aprile, di Oggi è un altro giorno, il programma in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 su Rai 1. Alla conduzione, come sempre, ci sarà Serena Bortone, amata da tutto il pubblico per la sua simpatia e per la sua competenza.

Luca Cordero di Montezemolo è stato ed è tuttora uno degli imprenditori più importanti in Italia. E' nato il 31 agosto 1947 a Bologna. Proviene da una famiglia che ha una parentela con i Savoia. È stato presidente della Ferrari dal 1991 al 2014 e della Ferrari N.V. dal 2013 al 2014, nonché amministratore delegato fino a settembre 2006, fondatore e presidente della società Nuovo Trasporto Viaggiatori e, dall'ottobre 2012, vicepresidente di Unicredit. È stato presidente della FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) dal 2001 al 2004, presidente della Confindustria dal 2004 al 2008, presidente della Fiat dal 2004 al 2010, presidente di Maserati dal 1997 al 2005. È stato anche presidente di Alitalia dal 2014 al 2017, mentre dal 2015 al 2017 è stato il numero uno del comitato promotore della candidatura di Roma a città organizzatrice dei Giochi estivi del 2024. Dall'aprile 2018 è presidente di Manifatture Sigaro Toscano.

Per quanto riguarda la sua vita privata ha sposato la regista Sandra Monteleoni, dalla quale ha avuto il primo figlio Matteo. Le nozze sono state annullate con l’intervento della Sacra Rota. Poi la relazione con la giornalista Barbara Parodi Delfino, dalla loro unione è nata Clementina. Nel 2000 ha sposato Ludovica Andreoni, da cui ha avuto tre figli: Guia, Maria e Lupo. La coppia si è separata nel 2018, dopo 18 anni di matrimonio. Un'altra relazione importante per Montezemolo è stata quella con l'attrice Edwige Fenech, famosissima per le sexy commedie degli anni Settanta e Ottanta. "Diciassette anni della mia vita, mi commuovo se ci ripenso perché è stata una donna molto importante della mia vita ed è una bellissima persona", ha dichiarato in una vecchia intervista rilasciata a Caterina Balivo.

