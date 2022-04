Marisela Federici, il marito morto e i figli. E' la nipote del presidente del Venezuela ucciso da Marcos Pérez Jiménez. Il litigio con Barbara D'Urso e il furto in casa

26 aprile 2022 a

Ci sarà anche Marisela Federici oggi, martedì 26 aprile, nello studio di Oggi è un altro giorno su Rai 1. Il programma, condotto da Serena Bortone, va in onda dalle 14 alle 16, ed è un vero e proprio salotto pomeridiano, con tanti argomenti trattati e molte interviste che vengono fatte dalla stessa Bortone.

Marisela, all'anagrafe Rivas y Cardona, è nata a Caracas in Venezuela. Nipote di Carlos Delgado Chalbaud, presidente del Venezuela ucciso dal dittatore Marcos Pérez Jiménez, è cresciuta a Madrid dove la sua famiglia si era rifugiata. Successivamente si è trasferita in Italia. Vedova del finanziere romano Paolo Federici, nel nostro Paese Marisela è diventata un'icona di educazione e bon ton, protagonista indiscussa dei salotti romani ma anche televisivi (celebre un suo litigio con Barbara d'Urso durante una puntata di Domenica Live in cui entrambe non si dispensarono da feroci critiche). Nel 2015 è stata rapinata in casa da tre uomini con il viso coperto con il passamontagna.

Prima di sposare Paolo Federici, dal quale ha avuto anche un figlio di nome Edoardo (il padrino di battesimo è Paolo Bulgari), è stata sposata con un altro uomo. Il suo primo marito fu infatti il magnate della Tamoil - Roger Tamraz - ma i due hanno divorziato a causa di diversi tradimenti da parte di lui. Dopo la scomparsa del suo secondo marito avvenuta nel 2016, Marisela non ha più avuto rapporti stabili con altri uomini, è rimasta una vedova fedele all’amore più grande della sua vita e del quale ha conservato il cognome. Abita a Roma, nella famosa villa La Furibonda sull'Appia Antica - progettata negli anni del fascismo e assolutamente intoccabile per vincoli particolari vincoli architettonici - dove dà importanti ricevimenti anche internazionali. In una recente intervista ha dichiarato di aver nella sua casa dodici frigoriferi anche non tutti sono funzionanti.

