X Factor, Fedez nuovo giudice: "Si torna a casa"

Buone notizie per i fan di X Factor: oggi, martedì 26 aprile, è stato annunciato il ritorno di Fedez in giuria. Il rapper milanese aveva già ricoperto questo ruolo per cinque edizioni, dal 2014 al 2018, vincendo al debutto con Lorenzo Fragola. Al suo debutto, a 24 anni, era il giudice più giovane di tutte le edizioni italiane di X Factor e si è guadagnato, passo dopo passo, l’affetto del pubblico dello show di Sky prodotto da Fremantle. Dopo la sua ultima edizione nel 2018, è tornato come ospite di un Live nel novembre 2020, portando sul palco il singolo “Bella storia” (3 dischi di platino) e per presentare “Scena Unita”, il fondo a sostegno dei lavoratori dello spettacolo, in quel momento fermi da mesi a causa dell'emergenza sanitaria.

I numeri della sua carriera sono straordinari: tra gli altri, 77 dischi di platino, 17 ori, 7 album di cui l’ultimo, Disumano, uscito nel novembre 2021 e arrivato alla numero 1 dei dischi più venduti in Italia (e lo stesso dicasi per i precedenti), due Ep, oltre 30 singoli e 40 video musicali, oltre 925 milioni di views per i video sul suo canale ufficiale su Youtube e oltre 2,5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify lo rendono tra gli artisti più prolifici, seguiti e apprezzati della scena musicale italiana; un successo confermato e consolidato dai social, dove conta complessivamente circa 25 milioni di followers. Inoltre, negli ultimi due anni, insieme a Luis Sal, ha creato Muschio Selvaggio, un podcast giunto a quasi 90 puntate in cui ospiti di prim’ordine fanno a gara per partecipare, amatissimo e seguitissimo su ogni piattaforma grazie a una formula iconica e riconoscibile.

Fedez ha annunciato di tornare al tavolo del programma di Sky con un video sui suoi social, dove viene ripercorsa la sua esperienza a X Factor. Il video si conclude con le parole che aveva pronunciato durante la sua ultima partecipazione e con una frase nuova: "Non ho idea di cosa succederà nel mio futuro - aveva detto Fedez - E invece una idea oggi ce l'ho: si torna a casa"

