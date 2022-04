Dimartedì stasera martedì 26 aprile su La7. Le anticipazioni

26 aprile 2022 a

a

a

Dimartedì anche stasera, martedì 26 aprile, accenderà i riflettori dei suoi dibattiti in particolare sulla guerra in Ucraina. La possibile soluzione diplomatica del conflitto, che tutti si augurano, sembra sempre più lontana. Vladimir Putin mantiene le sue posizioni rigide e non ha alcuna intenzione di interrompere l'invasione, dall'altra parte Zelensky e tutta l'Ucraina non vogliono cedere su alcun punto, in particolare sul territorio. Intanto i militari continuano a morire sul fronte, mentre i civili perdono la vita nelle aree colpite dai bombardamenti. L'Occidente ha aumentato le forniture di armi all'Ucraina, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo e la Russia inizia addirittura a paventare il rischio di una guerra nucleare. Temi che saranno affrontati dal conduttore Giovanni Floris e dai suoi ospiti.

Dalla guerra del gas ai pedofili impuniti: torna Fuori dal coro

La situazione è sempre più complessa e si riflette in maniera pesante anche sul fronte economico. La Russia è duramente colpita dalle sanzioni, ma i provvedimenti investono anche il resto del mondo, l'Europa in particolare. La Russia è uno dei principali fornitori di gas, soprattutto di Germania e Italia, che stanno cercando soluzioni per cercare di affrancarsi dalla dipendenza del Paese di Vladimir Putin. Ma problemi ci sono anche sul fronte dell'importazione di grano e di mais: l'Ucraina produce meno del previsto e i costi inevitabilmente lievitano, facendo aumentare i prezzi del prodotto finito. Una situazione complessa, che mette a dura proba l'economia di molti Paesi e un sistema globale che sembrava aver trovato una sua definizione.

Prezzo del grano alle stelle, aumento del 22% per la guerra. Coldiretti: "Investire per far crescere la produzione interna"

Di questo e di tanto altro si parlerà durante la puntata di stasera di DiMartedì. Si toccheranno di nuovo anche i temi legati al Covid. In Italia i contagi sono decine di migliaia ogni giorno e purtroppo il virus continua a uccidere, anche se per fortuna con una intensità molto minore rispetto ai mesi scorsi. Dal primo maggio cadranno numerose restrizioni. Cosa dobbiamo aspettarci per il futuro? Cosa accadrà durante l'estate? E all'arrivo dell'autunno? Domande che ormai rimbalzano quotidianamente e che probabilmente per il momento sono destinate a rimanere senza risposte. Gli ospiti del programma per ora non sono stati annunciati.

Per Mosca si rischia terzo conflitto mondiale, Kuleba: "Avvertono la sconfitta". La Cina: "Sostenere la pace con diplomazia" | Diretta, foto e video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.