Fuori dal coro stasera martedì 26 aprile su Rete 4. Le anticipazioni

Fuori dal coro è in programmazione stasera, martedì 26 aprile, su Rete 4, come ogni settimana. Inizio alle ore 21.25 per il programma condotto da Mario Giordano che si occupa di attualità con particolare attenzione su politica, economia, costume e cronaca. Come tutti i talk, dopo la lunga maratona sul Covid, la trasmissione è ora concentrata sugli sviluppi dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e sulle conseguenze economiche sia mondiali che nazionali. Nell'appuntamento di questa sera si inizierà proprio facendo il punto sulla situazione sul conflitto. Si parlerà in particolare dei problemi legati al reperimento del gas, fondamentale per il sistema economico del nostro Paese. Inoltre approfondimento sul giacimento di petrolio nel Sannio.

“Tra i temi della puntata - si legge nel comunicato della produzione - l’economia, analizzata in particolare attraverso un’inchiesta sul gas, sui problemi legati al suo reperimento e sulle conseguenze della carenza di materia prima. Questo verrà fatto con le storie di imprenditori che vivono situazioni di difficoltà. Sempre sul tema, dal territorio del Sannio, in Campania, le immagini di uno dei più grandi giacimenti di petrolio d’Italia, probabilmente d’Europa, fermo però da un paio di anni per la mancanza di autorizzazioni".

Ma non solo guerra a Fuori dal coro. "Nel corso della serata - spiega sempre il comunicato della produzione del programma condotto da Mario Giordano su Rete 4 - anche un focus sui settemila esercizi commerciali chiusi a causa dei due anni di pandemia. Sul fronte russo – ucraino ci si porrà inoltre l’interrogativo se l’Europa stia o meno facendo i propri interessi, per spiegare l’assenza di un ruolo specifico nel conflitto". Ma si tornerà a parlare anche delle occupazioni abusive di case, tema molto caro a Fuori dal Coro. Infine, le testimonianze inedite di alcune vittime degli “orchi impuniti”, pedofili che, nonostante siano già stati condannati, continuano a delinquere. Numerosi e autorevoli, come al solito, gli ospiti in studio e in collegamento.

