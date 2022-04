Manuel Bortuzzo e Lulù si sono lasciati. Il motivo: "Divergenze di vedute che non possono essere superate"

25 aprile 2022 a

a

a

Quella che sembrava essere una storia d'amore destinata a durare a lungo è finita: poche settimane dopo l'uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè si sono lasciati. A darne notizia è stato il nuotatore, costretto alla sedia a rotelle dopo una sparatoria a Roma nel 2019 in cui è stato scambiato per un altro uomo, tramite una storia su Instagram.

Isola dei Famosi, undicesima puntata su Canale 5

"In questo mese dal termine del Gf Vip abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate - ha scritto - Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulù ed hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della Casa del Gf rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale".

Maurizio Battista, il comico romano è la new entry in Made in Sud

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè si erano conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip. Usciti dal reality avevano parlato a Verissimo: "Non avrei mai pensato di trovare l'amore nella casa, però ho capito subito che con Manuel fosse qualcosa di speciale, siamo stati subito complici", aveva detto Lulù, che con Manuel sognava di diventare mamma. "Sono innamorato di Lulù. È raro trovare un’anima così pura. La cosa più bella che mi ha regalato sono i suoi sguardi e la voglia che ha di starmi vicino. Mi ha ridato l’energia per rimettermi in gioco", aveva invece detto Bortuzzo.

Nuovo disco dei Kiss: il live del 1996 a Donington Park

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.