Super Cafoni, insieme Piotta, Ludwig e Il Pagante: il tormentone dell'estate 2022 | Ascolta

Super Cafoni. E' il titolo di un singolo destinato a far discutere critica e appassionati di musica. E' stato realizzato a sei mani, da Ludwig, Piotta (nella foto) e Il Pagante, è il remake di Supercafone, celebre hit del rapper romano. Super Cafoni è l'omaggio a quello che è stato uno dei tormentoni più famosi degli anni Novanta e mette insieme in un solo colpo la scuola romana di Piotta, la generazione capitolina più giovane di Ludwig e il mondo dance milanese de Il Pagante. Un mix che rischia di diventare un nuovo tormentone. "Prima o poi - racconta Piotta - doveva succedere. Sono contento che sia accaduto in un momento in cui le persone hanno bisogno di ritrovarsi e di condividere quelle emozioni che solo certe canzoni sanno trasmettere, di città in città, di generazione in generazione. Io e Ludwig, stessa scuola e stesso quartiere, sarà stato il destino, lo stesso che ha avvicinato me e II Pagante, di Milano come era mia madre".

"Sono cresciuto sulle note del Supercafone - spiega Ludwig - apprezzandone ogni sfumatura e ogni richiamo a quella romanità che da sempre mi rappresenta. Abbiamo deciso quindi di portare alla luce i Super Cafoni, cercando di riprendere quel mood che alla fine degli anni ‘90 travolse il pubblico giovanile. È un onore per me far parte di questo progetto, che insieme al Piotta e al Pagante abbiamo voluto allargare da Roma a Milano e in ogni città riprendendo gli usi e i costumi dei Cafoni 2.0".

“Quando uscì Supercafone - racconta invece Eddy Veerus de Il Pagante - avevo 7 o 8 anni. La prima volta che la sentii era estate e mi trovavo all’Aquafelix di Civitavecchia con la mia compagnia di amici e la cosa che mi colpì sin da subito, oltre al ritmo fresco e coinvolgente, è che nelle rime di Piotta (seppur caricaturali) rivedevo esattamente l’attitudine e gli atteggiamenti della gente che avevo intorno, dai ragazzini ai genitori, e la cosa mi divertiva e affascinava molto. Per me e i miei amici quel brano divenne un cult e inconsciamente influenzò il mio modo di scrivere testi quando iniziai a farlo per Il Pagante. I nostri brani da sempre descrivono con ironia una caricatura dello stereotipo milanese, proprio come a suo modo fece Piotta con il Supercafone”. In Super Cafoni gli artisti propongono una canzone fresca e dalle sonorità trascinanti, il cui beat incalzante rende impossibile all’ascoltatore non muoversi a ritmo di musica fin dal primo ascolto. Non manca una voce femminile. Il brano si propone come il nuovo tormentone dell'estate 2022.

