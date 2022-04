I Kiss pubblicano un nuovo disco live. E' il concerto del 1996 a Donington Park

25 aprile 2022 a

Importante novità nel panorama musicale all'insegna del passato. Il 10 giugno, infatti, i Kiss pubblicheranno un nuovo episodio della loro popolare serie di bootleg ufficiali dal vivo Off The Soundboard, registrato durante i Monsters Of Rock Festival al Donington Park, in Inghilterra, il 17 agosto 1996. Kiss - Off The Soundboard: Live At Donington 1996 sarà disponibile in versione 2 cd, su vinile nero 180g (3 lp) e colorato Limited Edition (3 lp) in esclusiva italiana sullo Shop Online di Universal Music, oltre alle versioni digitali. Il disco è stato registrato durante l'ultimo anno del celebre festival musicale che si tiene a Donington Park nel Leicestershire, in Inghilterra, e il set di 17 canzoni include esibizioni di brani come “Do You Love Me”, “Shout It Out Loud”, “God Of Thunder” e la canzone che dà il titolo all’ album multi-platino del 1976 “Love Gun”. I Kiss hanno chiuso il festival il 17 agosto con uno dei concerti del loro tour Alive/Worldwide.

Paul Stanley, Gene Simmons (nella foto), Ace Frehley e Peter Criss sono i protagonisti di quella che viene considerata una straordinaria testimonianza della loro storia. I Kiss sono riconosciuti a livello mondiale come una delle più grandi band dal vivo di tutti i tempi, autori di quello che è universalmente considerato il miglior album dal vivo di sempre, disco d'oro del 1975 e numero 9 della classifica Billboard: Alive!. E la serie Kiss - Off The Soundboard prosegue con album dal vivo rivoluzionari che documentano la stravaganza spettacolare e straordinaria di un concerto dei Kiss.

Nel corso della loro storia musicale i Kiss hanno venduto più di 100 milioni di album in tutto il mondo e sono il primo gruppo americano ad aver vinto in ogni categoria del Gold Record Award. L’ineguagliabile eredità della band è stata segnata da tour mondiali da record, nel corso di una straordinaria carriera durata, finora, 49 anni.

