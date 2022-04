Maurizio Battista, chi è il comico di Made in Sud. Età, ex mogli e figli: quante volte è stato sposato

25 aprile 2022 a

Nuova stagione di Made in Sud su Rai 2. Questa sera, martedì 25 aprile, va in onda la seconda puntata del programma condotto da Clementino e Lorella Boccia, e che vede la partecipazione straordinaria di Maurizio Casagrande: oltre 45 artisti si avvicenderanno sul palcoscenico, tra cui la coppia formata da Enzo Iuppariello e Monica Lima, alias gli Arteteca alle prese con le loro vicissitudini amorose e famigliari; il trio dei Gemelli di Guidonia; Francesco Cicchella con le divertenti imitazioni e i monologhisti Simone Schettino, Ciro Giustiniani e la new entry del programma, l’amatissimo Maurizio Battista.

Nato a Roma nel 1957, Battista ha iniziato a fare teatro nel 1978 e ha esordito in televisione nel 1989 partecipando come comico alla nona edizione di Fantastico affiancando Massimo Ranieri, Anna Oxa e Giancarlo Magalli. All'inizio degli anni Novanta viene notato da Pippo Baudo, che lo porta a Partita doppia su Rai 1. Nel 1996 riscuote grande successo partecipando al Dopofestival di Sanremo, mentre nel 1999 passa a Mediaset, parteciapndo a Seven Show. Torna in tv nel 2003, su La7, as Assolo, mentre l'anno dopo torna in Rai, sul secondo canale, con un one-man show, Era meglio da piccoli. Dal 2004 al 2007 è uno dei comici di punta di Colorado, su Italia 1, mentre nel 2006/2007 è anche uno dei conduttori di Buona Domenica su Canale 5. Per due edizioni è nel cast di Quelli che il calcio su Rai 2, dove dal 2009 al 2011 conduce un nuovo one-man show. Paertecipa nel 2010 a Ballando con le stelle, come concorrente, mentre nel 2014 ha anche condotto per alcune puntate Striscia la notizia assieme a Leonardo Pieraccioni. Dal 2016 inizia il sodalizio con Comedy Central, dove porta il suo Battistology, mentre nel 2017 gli viene affidata la copertina comica del programma DiMartedì su La7. Nel 2018 partecipa alla terza edizione del Grande Fratello Vip come concorrente, dove si ritira ufficialmente il 13 ottobre. Nel 2020 torna in prima serata su Rai 2 con il suo one man show Poco di tanto targato Ballandi Entertainment.

Per quanto riguarda la vita privata, è piuttosto turbolenta. Il comico ha alle sue spalle due matrimoni terminati con divorzio. Dal primo, con Erminia, sono nati due figli: Federica e Simone. Dal secondo matrimonio con Giusi invece non ha avuto figli. La terza figlia, Anna, è nata dalla relazione sentimentale, finita proprio al termine del 2021, con l’attrice Alessandra Moretti. Lei è un'attrice romana di ben trent’anni più giovane di lui. Proprio da lei, nel 2016, a 59 anni, l’attore ha avuto la sua terza figlia, Anna. I due si sono conosciuti a teatro. Maurizio ha scelto di chiamare così la figlia in onore di sua madre, scomparsa quando lui aveva 20 anni.

