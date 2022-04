Isola dei Famosi, le anticipazioni della puntata stasera in tv, lunedì 25 aprile, su Canale 5: chi sarà eliminato?

25 aprile 2022 a

a

a

Nuovo appuntamento con L'Isola dei Famosi oggi, lunedì 25 aprile, in prima serata su Canale 5. Per la precisione, si tratta dell'undicesima puntata del programma condotto da Ilary Blasi. In studio, assieme a lei, ci sono Nicola Savino e Vladimir Luxuria nei ruoli di opinionisti fissi, mentre l'inviato in Honduras assieme ai naufraghi è Alvin. Come sempre, ci saranno anche molti ospiti che interverranno nel corso della puntata.

La transizione sessuale stasera su Rai 1 a Via delle Storie

Nel corso di questa undicesima puntata, i concorrenti saranno chiamati ad affrontare due duelli “all’ultimo sangue” e, i perdenti della sfida, saranno i primi nominati della serata. Clemente, ormai lontano da sua moglie Laura da qualche settimana, sosterrà una missione che gli permetterà di rientrare in gioco e riabbracciare sua moglie: riuscirà a superare la prova? Gli imprevisti per lui, però, sono dietro l’angolo e se la sua missione fallirà, il pugile andrà direttamente al televoto. Anche Blind, lider dell’Isola, sarà posto di fronte ad una tentazione: deciderà di pensare solo a sé stesso o la sua scelta coinvolgerà anche il gruppo? Edoardo e Ilona sono i due Naufraghi in Nomination: chi di loro questa sera abbandonerà la Palapa?

Fame d'amore, ultima puntata per la docuserie di Francesca Fialdini

Come di consueto torna anche l'appuntamento con Isola Party, lo show digital-only dedicato esclusivamente al commento live de L’Isola dei Famosi. Questa sera ci saranno tanti ospiti d’eccezione: direttamente dalle spiagge dell’Honduras ci sarà Floriana Secondi, Biagio D'Anelli, Veronica Cozzani e Cecilia Rodriguez. Appuntamento alle ore 20:30 su Mediaset Infinity e sul sito ufficiale dell'Isola.

A Quarta Repubblica stasera Rodion Miroshnik, portavoce del presidente dell'autoproclamata Repubblica del Lugansk

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.