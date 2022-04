Claudio Baglioni, tre concerti rinviati per influenza: quando verranno recuperati

25 aprile 2022 a

a

a

Il colpo di coda dell'influenza che sta colpendo milioni di italiani manda ko anche Claudio Baglioni. Il cantante romano, ieri sera ospite a Che tempo che fa su Rai 3, è stato infatti costretto a rinviare tre concerti del suo tour. Lo ha comunicato lo stesso Baglioni con una nota, pubblicata sui suoi profili social.

Claudio Baglioni, le dodici note "sono l'alfabeto più universale dei linguaggi"

"Oltre al concerto di Claudio Baglioni inizialmente previsto per stasera, lunedì 25 aprile, al Teatro Lirico di Milano, di cui si è già reso noto il posticipo questa mattina, si comunica che a causa del persistere dello stato influenzale che ha colpito l’artista, sono rinviati anche i concerti previsti per domani, martedì 26 aprile, al Teatro Ponchielli di Cremona, e mercoledì 27 aprile al Teatro Verdi di Padova - si legge sulla nota - Le nuove date verranno riprogrammate e comunicate al più presto e i biglietti acquistati resteranno validi per le rispettive nuove date. Qualora lo si desiderasse, sarà possibile richiedere il rimborso, tutte le informazioni su www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it. Aggiornamenti sulle nuove date verranno comunicati nei prossimi giorni".

Ospite di Fabio Fazio, Baglioni aveva ripercorso anche alcuni momenti della sua carriera: "Io pensavo che il successo non sarebbe mai arrivato, e che se fosse arrivato sarebbe finito subito. Inoltre, pensavo che non sarei campato tanto. Quando ero piccolo, mio padre era innamorato della boxe e mi portava nelle palestre. Mia madre, invece, voleva che facessi il prete. Tra le due, alla fine, ho fatto il cantautore"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.