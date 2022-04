Via delle Storie stasera in tv su Rai 1: la transizione sessuale

25 aprile 2022 a

Via delle Storie torna stasera in tv, lunedì 25 aprile, in seconda serata su Rai 1. Alla nascita sono maschi e femmine, è ovvio. Ma a un certo punto dell’infanzia o dell’adolescenza esplode il disagio di trovarsi in un corpo sbagliato e quella identità sessuale diventa una prigione da cui fuggire a qualunque costo per conquistare la verità su di sé. A Via delle Storie il racconto di tre giovani in lotta con il proprio corpo e con il mondo intero. Il rapporto con i genitori e l’ambiente circostante. Il lavoro degli psicologi e il ruolo della scuola nell’affrontare i casi, sempre più numerosi, di transizione sessuale. Le parole di Dalia, Vittoria e Mazen, rifugiato dalla Libia. Con Giorgia Cardinaletti. Appuntamento sulla prima rete della televisione di Stato questa sera a partire dalle ore 23.20.

