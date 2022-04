Hu, chi è la cantante: il vero nome, Sanremo e i capelli. Perché è rasata?

25 aprile 2022 a

a

a

Ci sarà anche la cantante Hu a Oggi è un altro giorno nella puntata odierna, lunedì 25 aprile. Sarà intervistata da Serena Bortone nel salotto pomeridiano di Rai 1, in onda dalle 14 alle 16 dal lunedì al venerdì.

Nata a Fermo nel 1994, il vero nome è Federica Ferracuti. Sin da giovane si appassiona allo studio della musica, studiando in seguito al conservatorio Rossini di Pesaro, dove si laurea in musica elettronica e nel sound design. La sua carriera inizia con il nome di Hu, ispirandosi all'omonima divinità egizia. nel 2021 partecipa a Sanremo, nella sezione delle Nuove proposte, mentre l'anno successivo è in gara assieme ad Highsnob con il brano Abbi cura di te.

La cantante ha scelto di radersi i capelli fin da piccola. Una scelta che racconta ai microfoni di Cosmopolitan: "Mi sono rasata tanti anni fa, con il rasoio di mio padre. Per i miei genitori l'impatto è stato devastante, ma anche per chi mi ha visto per la prima volta. Per me è stato naturale. Ai tempi vivevo a Fermo, una città che mi ha voluto bene, ma da quelle parti fa comunque effetto. Per me è stata una scelta necessaria, perché in quel momento della mia vita avevo bisogno di spogliarmi di tutto e mettermi a nudo. Ero stanca di tutte quelle cose di cui ci riempiamo per sentirci meglio. In una fase ero piena di piercing, poi li ho tolti tutti. Ora ho solo il septum al naso, ma ci sono affezionata. Non è necessario, però. Avevo bisogno di farmi coraggio, quando l’ho fatto ho pensato che ero davvero io, con tutti i miei difetti. Ed ero felice così. È stata a scelta nella vita che mi ha rivoluzionato".

