Margot Sikabonyi, chi è la Maria di Un medico in famiglia: "Tornerei subito". Età, fidanzato e figli

Torna il consueto appuntamento con Oggi è un altro giorno. Dalle 14, nel corso della puntata odierna - lunedì 25 aprile - tanti ospiti si susseguiranno nel salotto pomeridiano di Serena Bortone, in onda su Rai 1. Tra questi, ci sarà anche Margot Sikabonyi.

All'anagrafe Laura Marguerite Sikabonyi, l'attrice che ha interpretato Maria in Un medico in famiglia è nata a Roma nel 1982. La madre è canadese, il padre ungherese, e Margot dopo l'infanzia vissuta nella capitale si trasferisce all'estero, in Francia, per studiare recitazione. Un'arte questa che inizia a conoscere fin da piccola. A 11 anni, insieme al fratello Alex, ha una piccola parte con il nome di Julie, nel film televisivo diretto da Gianpaolo Tescari, Ho un segreto con papà. Dopo una serie di partecipazioni a film e fiction, il vero successo lo si deve all'apparizione su Rai 1 nella prima stagione di Un medico in famiglia nel 1998, dove interpreta il ruolo di Maria Martini. "Lino Banfi girerebbe la stagione 11 anche subito - ha detto ai microfoni di Vanity Fair - so che il pubblico è pieno di affezionatissimi. Anni fa avrei detto di no, invece ora mi direi: “Facciamola in serenità”. Dopo questo film ho dimostrato a me stessa di potercela fare perché ce l’ho dentro".

Lato vita privata, dal 2003 al 2009 ha avuto una relazione con il collega Pietro Sermonti conosciuto sul set della terza stagione di Un medico in famiglia, mentre dal 2013 è legata sentimentalmente a Jacopo Lupi, dal quale ha avuto due figli: Bruno James, nato il 22 maggio 2015, e Leonardo, nato nel marzo 2017.

