Morto il cantante Marco Occhetti, il Kim de I Cugini di Campagna

Lutto nel mondo della musica: se n'è andato Marco Occhetti, l'ex voce de I Cugini di Campagna noto anche come Kim. La morte è stata comunicata il 23 aprile dalla figlia Giulia, attraverso un post su Facebook sul profilo del cantante.

"Purtroppo ieri sera - 22 aprile, ndr - papà è venuto a mancare. Ringrazio tutti per i messaggi che gli avete scritto. Papà era un casinaro e gli sarebbe piaciuto avere tanta gente intorno a ricordarlo", ha scritto. I funerali si terranno oggi, lunedì 25 aprile, alle 15 a Fiano Romano presso la Chiesa di Santo Stefano Protomartire.

Occhetti è stato il cantante de I Cugini di Campagna dal 1986 sino al 1994, celebre per la sua caratteristica voce in falsetto aveva portato la band al successo con brani storici come Anima Mia. Nato a Roma il 24 dicembre 1959, Occhetti aveva preso il posto del cantante Paul Manners. Nel 1994 si era allontanato dal gruppo, fondato dai gemelli Ivano e Silvano Michetti nel 1970: a lui era succeduto Nick Luciani, diventato il frontman più riconoscibile della band.

