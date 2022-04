Made in Sud stasera lunedì 25 aprile su Rai 2: ospiti e anticipazioni

25 aprile 2022 a

a

a

Stasera in tv, lunedì 25 aprile, su Rai 2 in prima serata torna Made in Sud, inizio alle ore 21.20 per lo show comico giunto alla decima edizione e in onda nel primo giorno della settimana, trasmesso in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli. Dopo l’ottimo risultato della prima puntata, che ha registrato uno share dell’8,2% e conquistato i più giovani raggiungendo il 13.3% nel target 15-19 anni, la squadra di comici è pronta a portare allegria nelle case dei telespettatori per una nuova puntata all’insegna della spensieratezza.

Nero a metà, le anticipazioni della puntata di stasera

Stasera, capitanati dalla nuova coppia di conduttori formata da Lorella Boccia e Clementino, con la partecipazione straordinaria di Maurizio Casagrande, oltre 45 artisti si avvicenderanno sul palcoscenico: la coppia formata da Enzo Iuppariello e Monica Lima, alias gli Arteteca alle prese con le loro vicissitudini amorose e famigliari; il trio dei Gemelli di Guidonia; Francesco Cicchella con le divertenti imitazioni e i monologhisti Simone Schettino, Ciro Giustiniani e la new entry del programma, l’amatissimo Maurizio Battista.

La guerra e i riflessi sull'economia, confronto a Restart

Tanti i nuovi personaggi presentati al grande pubblico dai comici, volti storici di Made in Sud: è il caso di “Ciruzzo” interpretato da Mino Abbacuccio o l’influencer “Panicone” portato in scena da Mariano Bruno. I momenti musicali saranno affidati al duo inedito formato da Livio Cori e Mavi. La sigla e le musiche del programma sono firmate dal dj e compositore Frank Carpentieri. Un programma che vuole realizzare spensieratezza e comicità in una fase in cui la stragrande maggioranza dei programmi affrontano il tema della guerra in Ucraina, dopo che per due anni si è parlato principalmente di Covid. Come scritto in apertura la prima puntata è andata molto bene e la produzione si aspetta un buon risultato anche dalla seconda. Lorella Boccia e Clementino si sono dimostrati all'altezza di un programma così impegnativo ed è facile prevedere che miglioreranno ulteriormente nel corso di Made in Sud.

Su Report il dietro alle quinte della guerra in Ucraina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.