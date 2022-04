Stasera in tv lunedì 25 aprile torna Nero a metà. Le anticipazioni sulla fiction

25 aprile 2022 a

La fiction Nero a metà torna questa sera in tv, lunedì 25 aprile. Appuntamento su Rai 1 per la quarta puntata della serie interpretata da Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz, Fortunato Cerlino, Rosa Diletta Rossi, Alessandro Sperduti, Margherita Vicario. Ma cosa accadrà nella puntata di questa sera? Diamo un'occhiata alla trama e alle anticipazioni. Dopo aver riconosciuto Clara nelle riprese video di un deposito bagagli, sembra non ci siano più dubbi che abbia agito come corriere della droga per Pugliani. Carlo e gli altri, intanto, sono in lotta contro il tempo per fermare un pericoloso bombarolo.

Ottavia sottrae un indizio su Suleyman da casa di Spartaco: lui non la prende bene ma, dopo un primo scontro, tra i due nasce una certa sintonia. La Trevi scopre dove avverrà il prossimo scambio di droga con Pugliani, ma Cantabella viene coinvolto e si ritrova in grave pericolo… Mentre la vita famigliare della Repola viene sconvolta, la squadra indaga sul cadavere del complice di Pugliani, l’uomo senza nome che aveva prelevato Clara all’uscita dal carcere. Elisa, intanto, sembra aver perso la speranza di riconquistare Bragadin e gli comunica che ha deciso di tornare a Brescia...

Dunque anche nella puntata di questa sera non mancheranno i colpi di scena e le emozioni in quello che è diventato un atteso appuntamento per gli appassionati di fiction italiana. Nero a Metà si sta confermando una serie molto seguita e ben fatta. Racconta la storia dell'ispettore Guerrieri, un poliziotto che ha passato la carriera sulla strada. Convinto che nulla possa sorprenderlo, deve affrontare i propri pregiudizi quando gli viene accostato un nuovo brillante collega di origini africane, Malik Soprani. Fiction di genere poliziesco e drammatico, è alla terza stagione. Nelle prime due la regia è stata a cura di Marco Pontecorvo, nella terza è lo stesso Claudio Amendola a guidare le riprese.

