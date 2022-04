Restart, l'Italia ricomincia da te lunedì 25 aprile: ospiti e anticipazioni

25 aprile 2022 a

Stasera in tv, lunedì 25 aprile, anche in seconda serata si parlerà del conflitto in Ucraina. Il punto sulla guerra e le nuove strategie militari, le sanzioni alla Russia, le ripercussioni sulle imprese italiane, saranno al centro della puntata di Restart l’Italia ricomincia da te in onda su Rai 2 a partire dalle ore 23.50. Annalisa Bruchi, che conduce il programma della televisione di Stato, ospiterà Mario Sechi direttore dell'Agenzia Agi e Maria Cuffaro, giornalista della Rai. Con loro analizzerà la situazione economica dopo due mesi di guerra. Uno sguardo internazionale arriverà dagli inviati esteri ed è annunciato anche un focus da Parigi sul risultato delle presidenziali francesi che hanno visto la conferma di Emmanuel Macron: quanto ha influito la guerra sulle scelte di voto?

Il punto di vista dell’imprenditore Flavio Briatore aiuterà ad analizzare la prima complicata estate senza i big spender russi, un’assenza che influirà parecchio sugli incassi e che comporta anche costi ulteriori: rimasta senza gli oligarchi l’Italia deve far fronte alle spese di ormeggio e di manutenzione dei loro megayacht e delle ville che sono stati confiscati. Il generale Claudio Graziano, presidente del Comitato militare dell’Unione europea e neo presidente di Fincantieri farà il punto sulla nuova fase della guerra e sui passi verso l’esercito comune europeo.

Con il vicedirettore del Corriere della Sera Aldo Cazzullo si approfondirà il tema delle spese militari di Europa e Usa per aiutare la resistenza ucraina e si parlerà del nuovo missile balistico intercontinentale, il Sarmat, che è stato appena testato dalla Russia.Una puntata che si annuncia intensa e come sempre molto interessante. Restart l'Italia ricomincia da te è ormai diventato un classico della seconda serata Rai, grazie alla conduzione di Annalisa Bruchi, sempre molto professionale e mai alla ricerca della polemica, e dell'elevato spessore degli ospiti che partecipano al programma di Rai 2.

