Detto Fatto torna in tv oggi lunedì 25 aprile. Gli ospiti di Bianca Guaccero

Oggi in tv, lunedì 25 aprile, inizia una nuova settimana in compagnia del programma Detto Fatto, in onda su Rai 2 a partire dalle ore 15.15 e condotto da Bianca Guaccero. Del cast fanno parte Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi. Nella puntata di oggi spazio alla rubrica di moda inclusiva di Antonella Ferrari che ospiterà Benedetta De Luca, influencer e disability model. Ci saranno, poi, il professore de Il Collegio, Andrea Maggi, che svelerà i segreti dello slang giovanile; l’hair stylist Paolo Venuta e l’estetista Anna Del Prete. In cucina, per la prima volta, sarà presente lo chef Mocho, youtuber, amante della carne, che darà consigli per la grigliata del 25 aprile. Il tema della rubrica “W la Rai”, nel giorno della Festa della Liberazione, sarà “Tv e libertà” e se ne parlerà con Antonella Ferrari, Andrea Maggi ed Enzo Paolo Turchi.

Martedì 26 aprile torneranno l’esperta di moda curvy Elisa D’Ospina, per un tutorial all’insegna dell’inclusività, che coinvolgerà Rossella Erra, la coach delle unghie Micaela Stanzione, l’esperta di fai da te Ivana Magri e lo chef stellato Claudio Sadler. La rubrica “Discostar” sarà dedicata ad Antonella Clerici – che sarà presente con un videomessaggio - e interverranno Anna Moroni e Rossella Erra. Mercoledì 27 aprile ci saranno lo stilista Gianni Molaro con il suo tutorial dedicato alle spose anticonvenzionali, il make-up artist Alioscia Mussi e, in cucina, l’esperto di pane e lievitati Manuel Saraceno. Inoltre, per “Detto Fatto Risponde”, farà il suo esordio la nutrizionista Monica Germani, che darà alcuni consigli per rimettersi in forma in vista dell’estate. Ospiti di “Detto Fatto Parade”, in cui si parlerà di band musicali, saranno i Dik Dik e Mariolina Simone.

Giovedì 28 aprile tornerà l’appuntamento con la rubrica “Hai stile da vendere”, con i buyers Jacopo Tonelli, Mario dell’Oglio, Giordano Ollari. Per “Detto Fatto Risponde” ci sarà la dottoressa Rossella Nappi, ginecologa, esperta di menopausa ed endocrinologia. Presenti anche l’etoile Oriella Dorella, per il suo tutorial di fitness over, e, in cucina, Cettina Latella con una ricetta della tradizione calabrese. “Discostar” sarà dedicata a Catherine Spaak e interverrà Benedicta Boccoli. Presente in puntata anche l’esperto meteo Massimo Martinelli. Venerdì 29 aprile Fiordaliso sarà la protagonista dell’intervista “Dire, fare e…”. Tornerà poi l’appuntamento con l’avvocato Manuela Maccaroni, a disposizione dei telespettatori del programma, mentre in cucina ci sarà l’esperto di ricette romane Ruben Bondì. Nel corso della puntata, interverrà anche Mauro Perfetti, con il suo oroscopo. A “Detto Fatto Parade”, infine, si parlerà con Gianna Tani di Vip stranieri diventati famosi in Italia.

